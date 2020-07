Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté vient d’enregistrer sa sixième défaite consécutive en Premier League face à Manchester United (2-0). Désormais hors course pour une place Européenne, Crystal Palace n’a pas pu empêcher une nouvelle défaite devant les hommes d’Ole Gunnar Solskjærqui. Son milieu Sénégalais, absent de la partie, a assisté la rencontre sur le banc.

