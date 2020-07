Alors qu’il voulait faire de son transfert, le plus cher de l’histoire des ventes de défenseurs. Naples s’est raisonné, tenant compte du contexte de crise sanitaire qui affecte l’économie mais aussi la forte demande des clubs européens.

Selon The mirror, le club italien qui avait évalué Koulibaly à 80 millions d’euros a décidé de baisser le prix. Quiconque voudrait le recruter devra payer la somme de 65 millions de livres sterling soit 71 millions d’euros .

La même source informe que Manchester City choisira Koulibaly comme l’un des trois grands objectifs financiers cet été après la levée de leur interdiction de deux ans en Ligue des champions. Guardiola, veut une moitié centrale, arrière gauche et avant dans le cadre de ses plans de reconstruction à l’Etihad et ils sont prêts à dépenser gros pour défier Liverpool dans la course au titre la saison prochaine. Au moment où Napoli est maintenant prêt pour une offre.

Aprés six années à Naples, Koulibaly n’écarte pas l’idée de continuer l’aventure en Serie A parlant de ses bonnes relations avec la ville. Les prétendants ne manquent pas pour le roc. Son coéquipier en équipe nationale, Sadio Mané lui a envoyé un signal dans une interview en disant « Tous les clubs voudraient avoir Koulibaly dans son effectif ».

wiwsport.com