En effet, un club de la première division brésilienne s’intéresse au profil de Moussa Sow, 34 ans.

Selon un journaliste brésilien, il s’agirait de Fortaleza. Ce club de la Serie A en Brésil l’a coché sur ses petits Leão do Pici vise de grands projets pour la saison.

L’attaquant a été l’un des meilleurs buteurs de Ligue 1 et compte plus de 70 buts pour Fenerbahçe (TUR), où il est considéré comme une idole. Il a également défendu la sélection du Sénégal lors de la dernière Coupe du monde, en Russie. Moussa Sow est sans club actuellement et « souhaiterait jouer un an de plus ». Son dernier match remonte à mai 2019, il était dans l’effectif de Gaziantep FK (deuxième division turque).

Chegou há pouco para mim que, o atacante Mossa Sow (34), está sendo oferecido a clubes brasileiros/nordestinos para atuar no Brasileirão. O atleta já foi artilheiro da Ligue 1 e tem mais de 70 gols pelo Fenerbahçe/TUR, onde é ídolo. Além disso, defendeu Senegal no último Mundial. pic.twitter.com/qTHM333bHH — Anderson Batista (@anderbatist) July 15, 2020

wiwsport.com