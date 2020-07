Avec le report des jeux olympiques de la jeunesse de 2022 à 2026, le Sénégal a plus de temps pour mieux s’organiser sur la préparation. Le point qui suscite le débat concerne les infrastructures. Le pays hôte est mal doté en ce secteur et comptait beaucoup sur l’héritage de cette organisation. Tout sera prêt assure les organisateurs en conférence de presse ce jeudi.

« L’agenda 2022 nous impose d’avoir largement le temps d’être en avance sur 2026. Donc de ce point de vue, nous pouvons rassurer sur les chantiers. Ce report n’est du en aucun retard de la préparation. On a plus de temps pour mieux faire les choses. 2026 est un objectif si atteignable » a déclaré le président du comité national olympique sportive sénégalaise, Diagna Ndiaye, qui assure qu’il a toujours le soutien de tous ces partenaires. Les ambassadeurs du Japon, de la France et de l’Espagne étaient présents.

Il faut garder la mobilisation de tous et engager la réflexion des équipes techniques pour le projet 2026. Ibrahima Wade, coordonnateur du COJOJ 2022 a rassuré sur la disponibilité des infrastructures choisis pour abriter l’événement. « Il n’y aura pas de surcoût pour une raison très simple, nous allons maximiser sur les infrastructures nombreuses qui seront finalisées. Çà nous permettre de mieux organiser les compétitions » a t’il informé.

Concernant le stade olympique de Diamniadio

« Au delà de ce qui a été programmé pour les JOJ, le Sénégal continue son travail, déjà entamé avant l’attribution de cette organisation, de régler définitivement, les problèmes d’infrastructures. L’Etat continuera son chemin. Le stade olympique fait partie donc de ce schémas de doter du Sénégal de bonnes infrastructures. Le délai des 17 mois sera respecté, c’est selon l’étude qui a été fait. Mais avec le contexte actuelle, il faudra faire le décompte à partie du début des travaux, en août donc » a expliqué le ministre des sports Matar Ba.

« Il faut rappeler que dans les cahiers des charges, le stade olympique n’y figure pas » souligne Diagna Ndiaye. « Les choses sont sous contrôle avec les travaux dont nous sommes en charge notamment avec le partenariat de l’agence de développement française. Et le fait d’être propulsé en 2026, nous donne largement le temps au plan des infrastructures, de l’organisation » ajoute t’il.

wiwsport.com