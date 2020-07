Habib Diallo est très convoité durant ce mercato. Après Tottenham d’autres clubs se positionnent pour recruter l’attaquant sénégalais cet été.

Comme l’a annoncé wiwsport.com, Habib Diallo est dans le viseur de Tottenham depuis l’hiver dernier. Il a finalement terminé sa saison avec les Grenats. Son agent Thierno Seydi a fait savoir dans cette interview que d’autres clubs se positionnent pour recruter l’attaquant du FC Metz.

« Il y’a pas que Tottenham. Il y’a beaucoup de clubs allemands qui ont l’œil, il y’a des clubs russes, italiens, mais bon on verra et on fera le meilleur choix. Habib est sur une phase ascendante et il faut prendre cela en compte. Habib est un garçon qui a explosé et il est monté à son rythme », confie son agent.

Sous contrat avec le FC Metz jusqu’en juin 2022, Diallo évolue en Lorraine depuis 2015. Il a fait ses preuves en Ligue 2 française avant d’enregistrer de belles performances cette saison.

wiwsport.com