Si le latéral sénégalais, Ibrahima Mbaye est dans le 11 de depart de Bologne, le défenseur Kalidou Koulibaly, lui, démarrera la rencontre sur le banc. Le Rock qui a enchaîné depuis la reprise devrait faire son entrée en deuxième période. Pour rappel Naples, 6e, est toujours en course pour une place européenne.

Voici les compositions officielles des deux équipes

Here's how our opponents line up this evening 👇 https://t.co/VKuYvWT0P4

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) July 15, 2020