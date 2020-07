Ce mercredi, Arsenal reçoit Liverpool pour le compte de la 36e journée de Premier League. L’enjeu est important pour ce match. Liverpool est se bat pour atteindre la barre des 100 points comme Manchester City en 2018.

La course à l’Europe se poursuit pour Arsenal et le calendrier reste toujours aussi dur. Après avoir affronté Wolverhampton, Leicester et Tottenham, place à la réception de Liverpool pour les Gunners, avant d’affronter Manchester City en finale de la FA Cup. Des matchs très importants pour pouvoir se qualifier pour l’Europa League du côté d’Arsenal.

A Liverpool, il n’y a plus grand-chose à jouer sur cette fin de saison. L’équipe est déjà championne d’Angleterre et éliminée des autres compétitions. Dernier objectif : franchir la barre des 100 points, record actuel en Premier League, datant de 2017-2018 et la meilleure saison du Manchester City de Guardiola.

