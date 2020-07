Les clubs de Premier League ont voté les dates du prochain mercato d’été et ont convenu de l’ouvrir au lendemain de la dernière journée de championnat et de le fermer le lundi 5 octobre, comme leurs voisins européens.

On commence à y voir plus clair concernant les dates du mercato d’été en Europe. La Premier League a confirmé ce jour que ses clubs étaient tombés d’accord pour ouvrir leur marché à partir du lundi 27 juillet, soit au lendemain de la dernière journée de championnant. Le mercato anglais durera 10 semaines, soit jusqu’au lundi 5 octobre. Une date de fermeture recommandée par l’UEFA et déjà adoptée par l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

La Premier League a précisé qu’une deuxième fenêtre de transferts aurait lieu du 5 au 16 octobre. Les clubs de Premier League ne pourront pas faire d’opérations entre eux, mais pourront en revanche faire des deals avec des clubs de deuxième, troisième ou quatrième division anglaises.

En France, la LFP n’a pas encore communiqué les dates officielles de son mercato d’été, mais cela ne devrait plus trop tarder.

Les dates officielles du mercato d’été 2020 en Europe

Allemagne : du 15 juillet au 5 octobre

Angleterre : du 27 juillet au 5 octobre

Espagne : du 4 août au 5 octobre

Italie : du 1er septembre au 5 octobre

Source: Dailymercato