Gaston Mbengue est sensible au nouvel état d’esprit de Tapha Tine, qui serait prêt à faire des concessions pour trouver un combat.

La saison 2020-2021 risque d’être celle des revanches chez les VIP. Après Gris Bordeaux vs Balla Gaye 2, Eumeu Sène vs Bombardier, le remake entre Tapha Tine et et Lac peut se tenir. Le promoteur Gaston Mbengue déclare dans le journal sunulamb qui’il est prêt à ficeler ce duel.

« J’ai lu dans sunulamb que Tapha Tine est prêt à faire des concessions. Suite à cet appel de ce champion du baol, je suis prêt à lui trouver un combat. Donc si Tapha Tine et ses parrains sont sincèrement prêts à faire des concessions financières, je suis prêt à lui trouver un combat. Je peux ficeler la revanche Tapha Tine vs Lac 2 si tous les deux lutteurs sont raisonnables », affirme Gaston Mbengue.

Il faut rappeler que les deux lutteurs s’étaient affrontés il y’a 13 ans lors du CLAF de 2007 au stade Demba Diop. Lac 2 avait battu le géant du Baol ce dimanche 28 janvier.

wiwsport.com