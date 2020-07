Il est officiellement messin! Lamine Gueye a reçu l’homologation de son contrat et s’est confié au site de son nouveau club. Son parcours, son idole Sadio Mané, il nous dit tout…

Formé à Mbour, dans une école de football, Fama Dieye, il a été surclassé chez les seniors avant de rejoindre Génération Foot. Puis il a rejoint le championnat français avec Pau FC » Je me suis dit c’est un tremplin pour moi. J’en ai parlé avec mon président de club et le directeur technique, avec leur accord je suis parti. Je suis venu un peu en retard à cause des papiers. Une semaine après, j’ai commencé à jouer avec l’équipe première. Ce n’était pas facile parce que je n’avais pas de préparation. Malgré cela, j’ai fait une bonne saison et j’ai marqué 11 buts. La deuxième année, tout s’est bien passé. »

Son joueur préféré est l’ailier gauche Eden Hazard. D’ailleurs, Gueye se fait appeler ainsi. « Quand j’étais à Génération Foot, on m’appelait Hazard. Jusqu’à présent, quand les gens me croisent, ils m’appellent ainsi. Quand nous sommes arrivés au centre, les autres ne connaissaient pas mon nom et on m’a demandé qi est mon joueur préféré et c’est Hazard.

Toutefois son idole est sénégalais, comme beaucoup de sa génération, Lamine Gueye s’inspire de Sadio Mané. « Ma première idole c’est Sadio Mané. Franchement, ses qualités… Il a beaucoup progressé. C’est un joueur énorme. Il m’a fait rêver franchement, surtout ces derniers temps. »

Il peut évoluer sur plusieurs positions de l’attaque. « Au début, j’étais avant-centre. A Génération Foot, j’ai commencé à joueur excentré droit ou gauche. Aujourdhui, je suis plus ailier. Au début, quand on faisait les tests, il y’avait beaucoup de joueurs avant-centre et pas beaucoup sur les cotés, donc j’ai opté pour cette dernière position. »

wiwsport.com