L’attaquant sénégalais fait partie du 11 de départ pour la réception d’Arsenal à 19h15. Liverpool est à 7 points du record des 100 points. Jurgen Klopp lâche son trio offensif redoutable pour gagner la partie à 2 matchs de la fin.

Robbo's vision. Salah's assist. Mane's finish 🤩

Sadio's goal vs @Arsenal from all angles… 😍 pic.twitter.com/hV3WNS7oHh

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 14, 2020