La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que ses Fédérations membres doivent annoncer le nom de leurs représentants aux compétitions interclubs au plus tard le 31 août, nous informe APS

Au Sénégal, la Fédération de football qui a mis un terme à la saison mercredi 7 juillet, à cause de la pandémie du Covid-19, a désigné Teungueth FC et le Jaraaf pour respectivement la Ligue des champions et la Coupe de la CAF. Depuis 2004, aucun club sénégalais n’a intégré la phase de poules des compétitions interclubs.

