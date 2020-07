La dernière réunion du comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football a été tumultueuse.

Si les dirigeants du football sénégalais sont accordés pour sceller le sort de la saison 2019-2020, déclarée blanche sans grand problème, les échanges ont cependant volé bas. Surtout lorsque a été abordée la question des dettes de la Ligue qui s’élèveraient à 300 millions FCFA. Le journal Record, dans sa parution d’aujourd’hui, a révélé les secrets du Comex du mercredi dernier.

D’après le journal sportif record, tout est parti de la rencontre entre le président de la FSF, Me Augustin Senghor, et un petit comité installé par la Ligue Professionnelle et composé de Saer Seck, Oumar Samb, Samsidine Diatta, Ousmane Thiane Sarr et Amsatou Fall. Ces derniers ont rencontré la personne morale du football sénégalais pour lui demander de financer le début de la saison du dernier championnat.

Par la même occasion, ils ont fait comprendre à la FSF que la Ligue Pro est endettée et ne peut plus payer les primes des vainqueurs du championnat des saisons 2016-2016, 2017-2018 et 2018-2019. Si la FSF a manifesté le désir de payer ces dettes, lors de la dernière réunion du COMEX, son président a indiqué que cela ne fera de façon graduelle, c’est à dire par moratoire, puisque son entité n’est pas impliquée directement.

Cette thèse a été réfutée par Abdoulaye Sow, 2e vice président de la FSF et président de la Ligue Amateur. Pour lui, par principe, Me Senghor devait mettre la main à la poche, puisqu’il a lui-même donné son aval pour accompagner la LSFP. Donc, de facto, le transfert de crédit doit être fait. C’est à parti de là et les deux hommes se sont toisés et les voix se sont élevées. Toutefois Seydou Sané, le président du Casa Sport, a pris le ballon au rebond et a renforcé la position de Abdoulaye Sow. Cela a davantage irrité le président se la FSF qui a été dans tous ses états, révèle Record.

wiwsport.com