On n’a pas pu assister au duel entre Lion, puisque l’attaquant sénégalais de Stoke City, Mame Birame Diouf était absent de la feuille de match. Son homologue, Famara Diedhiou, qui a par contre disputé toute la rencontre, n’a pas réussi à trouver le chemin des filets. Le match s’est soldé sur un nul (1-1). À l’issue de cette rencontre, Stoke City avec 50 points reste à la 17e position tandis que Bristol occupe désormais la 10e place.

The final whistle goes in BS3.#BristolCity | #BRCSTO pic.twitter.com/68UkG97yLj

— Bristol City FC (@BristolCity) July 15, 2020