Face à Birmingham City, Charton n’a pas pu gérer l’avance d’un but procédé dès l’entame de la deuxième période. Les visiteurs ont arraché le point du nul à quelques minutes de la fin du match. Charlton, 21e, est à deux points de la zone de relégation. Naby Sarr qui a débuté la rencontre sur banc n’a foulé la poule qu’à la 84e minute de jeu.

We take a point away from St Andrew's. #cafc pic.twitter.com/Dfbb5sUxha

— Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) July 15, 2020