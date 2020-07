Décidément, Sadio Mané adore jouer contre Arsenal.

Pour avoir marqué son premier but sous les couleurs de Liverpool contre Arsenal, Sadio Mané vient de confirmer son statut de buteur face aux Gunners. L’attaquant sénégalais a ouvert le score sur les services de Roberson, son 17e de la saison et son 6e but contre Arsenal. Sacré Sadio !

