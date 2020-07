La famille du jeune Ibrahima Touré reste déterminée à mener le combat jusqu’au bout pour que toute la lumière soit faite sur la mort de son fils. Convaincue qu’il y’ait toujours des zones d’ombre dans cette affaire malgré le placement sous mandat de dépôt de deux proches du lutteur Eumeu Sène inculpés pour meurtre.

Toutefois, la famille ne comprend toujours pas que le chef de file de l’écurie Tay Shinger ne soit nullement mis en cause dans cette affaire alors qu’il était bien pèsent au moment des faits avec des sévères bastonnades qui ont causé la mort du jeune Ibrahima Touré accusé de tentative de vol de la voiture Range Rover appartenant au lutteur, à son domicile à Petit Mbao.

Les parents de la victime ont commis un avocat en l’occurrence Assane Dioma Ndiaye pour se constituer partie civile. Ils se sentent frustrés et espèrent que justice sera faite en toute impartialité. Le jeune Ibrahima Touré est décédé dans les locaux de la brigade de Gendarmerie de la zone franche industrielle à Mbao où il a été évacué à la suite d’une bastonnade au domicile du lutteur Eumeu Sène. L’autopsie a révélé des contusions multiples et des plaies traumatiques à la suite de coups et blessures reçus.

Source : RFM.