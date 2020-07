Les pensionnaires de l’écurie Lansar ont remporté le jackpot en attirant l’attention des promoteurs. En effet, Siteu, Mama Lamine devront respectivement affronter Papa Sow et Graga 2. Tandis-que le lutteur de Thiaroye Reug Reug devra sûrement disputer un combat capital contre Gouye Gui. Et après leurs séances d’entraînement, ils en profitent pour faire leur touss en commun et partager l’ambiance entre eux.

