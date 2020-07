Ce n’est un secret pour personne, Teungueth Fc ne sera pas championnat du sénégalais cette saison malgré sa première place à l’issue des phases aller. Le comité exécutif de Fédération Sénégalaise de football qui avait pris la décision d’annuler la saison avait par ailleurs confirmé qu’aucun titre ne sera remis. Donc une saison blanche. Sur le banc du club de Rufisque depuis le début du championnat, Youssouph Dabo qui ne savourera pas titre de champion du Sénégal, au moins, pour cette année, a tenu à adresser un message d’encouragement et de félicitation à l’endroit de ses joueurs et aux personnels de Teunguedj Fc.

« Par la présente, je tenais à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin nous ont soutenu durant cette saison de football avec Teungueth football club pour la réussite de notre mission. Mention spéciale au Président Babacar Ndiaye et toute l’équipe dirigeante. Remerciements à toute la ville de Rufisque, particulièrement au groupe Allez Rio qui nous a montré un soutien indéfectible, ainsi qu’aux fans de Teungueth FC qui sont partout au Sénégal et dans la diaspora. Un grand bravo aux staffs technique, médical, intendance, multimédia, administratif et sécuritaire qui ont donné le meilleur d’eux même pour la réussite de cette saison. S’il y avait un mot plus grandiose que Félicitations, je l’aurais adressé à mes joueurs. Je suis fier de vous tous. La promesse que l’on s’était faite au CNEPS de Thiés lors de notre préparation, à savoir être la meilleure équipe du Sénégal cette saison vous l’avez tenu. Partout où nous sommes allés, nous avons su imposer le respect et l’admiration et ça rien ne peut le changer. Ce que vous avez fait sur le terrain, aucune décision, aucun papier ne pourra vous l’enlevez. Vous pouvez marcher la tête haute et être fiers de vous parce que les amoureux du foot ont fini d’accepter que vous êtes des DIAMBARS.

Encore félicitations aux joueurs, bonnes vacances. Profitez de vos familles et proches et revenez nous plus déterminer et plus motiver pour continuer notre progression« , a posté Dabo sur son compte facebook, visité par wiwsport.

wiwsport.com