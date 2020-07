La succession du Président Amadou François Guèye à la Cca est ouverte et Malang Diédhiou est candidat rapporte Senego. Il souhaite gagner la confiance de ses collègues arbitres pour devenir le Président après une assemblée générale convoquée à cet effet par l’Anafs sous la supervision de la Fédération. Il a officialisé sa candidature depuis le lundi 6 juillet 2020 informe la même source. Un dossier de candidature avec des objectifs d’ici à 2025 a été envoyé au président délégué de l’Anafs qui doit recueillir les différentes candidatures et convoquer le collège électoral.

Âgé de 47 ans, Malang Diedhiou est devenu instructeur à la FIFA et à la CAF suite à sa retraite internationale qu’il a pris après la coupe du monde 2018. Il faisait partie des 40 arbitres retenus. Durant cette compétition en Russie, il était l’arbitre principal de deux matchs de poule ainsi que des huitièmes de finale entre la Belgique et le Japon. Il était également le quatrième arbitre de la petite finale entre l’Angleterre et la Belgique. Ses prestations ont été salué partout dans le monde.