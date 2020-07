Le club Anglais, Tottenham avait échoué dans une tentative de recruter le milieu défensif sénégalais Cheikhou Kouyaté. Ce dernier a affirmé avoir décliner l’offre des Spurs en 2014.

Kouyate a passé quatre ans à West Ham avant de rejoindre le rival de Londres Crystal Palace en 2018, accumulant près de 150 apparitions avec les Hammers. Dans une interview avec une presse belge, le vice champion d’Afrique a fait une révélation par rapport à sa carrière. Le milieu de terrain affirme qu’il avait rejeté une offre de Tottenham pour rejoindre les Hammers.

«Tottenham voulait me signer. J’étais poussé à y aller, mais j’ai hésité. Slaven Bilic était mon manager et il voulait me garder à West Han qui m’offrait un excellent contrat « , dit-il. « J’ai préféré rester. Je pourrais le dire au jeune joueur : un grand club ne vient pas toujours deux fois« , regrette l’ancien capitaine des Lions. L’intérêt serait venu en 2014 sous le règne de Mauricio Pochettino.

