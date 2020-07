L’ancien international du Mali, Frédéric Kanoute, a déclaré que Mohamed Salah et Sadio Mane sont de grands joueurs et discute de leur possible déménagement en Liga.

Mane et Salah sont deux des principaux piliers de l’équipe victorieuse de Liverpool en Premier League et ont joué un rôle majeur dans leur succès ces dernières années. Au niveau individuel, les deux joueurs ont également concouru pour des distinctions personnelles, Salah remportant le prix du joueur de l’année 2017 et 2018 de la CAF et Mane remportant la dernière édition.

Pendant ce temps, le duo a également partagé le prix Golden Boot de Premier League la saison dernière, l’Egyptien cherchant à gagner cette année pour la troisième fois consécutive. Il n’est donc pas surprenant que l’ancien attaquant de Séville et légende du Mali, Frédéric Kanoute, exprime son amour et son affection pour le duo meurtrier de Liverpool.

« Mane et Salah sont de grands joueurs et je pense que s’ils déménagent en Espagne, ils ne pourront que signer pour le Real Madrid ou Barcelone », a déclaré l’ancien joueur de 42 ans lors d’une conférence pour les légendes de la Liga. «J’adorerais les voir dans la ligue espagnole, même s’ils ne joueront pas pour mon équipe (Séville). Je ne sais pas si cela se produira, mais ce sont des joueurs incroyables qui bénéficieraient à la Liga », a-t-il ajouté.

