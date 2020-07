Alors que Lens, l’AC Ajaccio (Ligue 2) et le latéral sénégalais s’étaient mis d’accord sur un transfert vers l’ACA, le joueur a fait machine arrière. Il est désormais écarté du groupe professionnel du RCL, qui ne compte pas sur lui.

Le transfert d’Arial Mendy vers l’AC Ajaccio (Ligue 2) semblait en très bonne voie avant l’interruption du mercato. Promu en Ligue 1, Lens était d’accord pour laisser partir le défenseur sénégalais (25 ans) cet été. Après plusieurs semaines de négociations, le RCL et l’ACA étaient tombés d’accord sur un transfert et le latéral gauche semblait partant sur l’idée d’un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.

Seulement Mendy a fini par changer d’avis et le deal, très bien engagé, a capoté. Pourquoi ? En substance, le joueur, lié à Lens jusqu’en 2021, assurerait en privé vouloir rester dans le Pas-de-Calais afin d’y gagner sa place. Une position inattendue pour les deux clubs, d’autant que les Sang et Or ne comptent pas sur lui. Ils sont déjà pourvus à ce poste (Haïdara, voire Boli) et viennent de recruter l’Argentin Facundo Medina.

Mendy se serait vu signifier très récemment qu’il allait être écarté du groupe professionnel à compter de ce mardi. En raison de la concurrence mais aussi pour son comportement jugé pas assez satisfaisant en interne, lors de la saison écoulée notamment.