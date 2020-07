Didier Drogba sera-t-il en mesure de présenter sa candidature pour le poste de président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) lors des élections programmées le 5 septembre ?

Plus les jours passent et plus ce scénario paraît compliqué. En effet, pour que son dossier soit validé, l’ancienne gloire doit au préalable obtenir le parrainage d’un des 5 groupements d’intérêts reconnus par la FIF. Et après les anciens joueurs, les entraîneurs et les arbitres, c’est l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) qui vient de lui tourner le dos ce lundi, préférant soutenir un autre candidat : Idriss Diallo. Il s’agit d’un comble lorsqu’on sait que le board de l’AFI est composé de plusieurs anciens coéquipiers de Drogba et que lui-même est 2e vice-président de l’association…

Mais le président de l’AFI, Cyril Domoraud, avait affiché son soutien à Idriss Diallo et le dirigeant est parvenu à imposer ses vues. «A la majorité de ses membres, le Board décide d’accorder le parrainage de l’AFI à la liste conduite par Monsieur Yacine Idriss Diallo. Cette décision rejoint d’ailleurs la recommandation faite par deux tiers des délégués à l’issue de leur réunion du vendredi 10 juillet 2020. De plus, elle est également l’expression de la fidélité à notre action au sein du GX (groupe d’opposition à l’ancienne direction de la FIF, ndlr). C’est le lieu de préciser que c’est à l’unanimité que les cinq membres du Board avaient décidé d’engager l’AFI au sein du GX. Aujourd’hui, deux membres ont choisi de poursuivre un nouveau projet. Même si les autres ont essayé, en vain, de les convaincre du contraire, force est de reconnaître qu’ils sont dans leur droit. Pour les trois autres, c’est-à-dire la majorité du Board, l’AFI se doit de rester loyal au groupe qu’il forme depuis trois années avec d’autres dirigeants d’associations membres de la FIF», justifie le communiqué de l’AFI.

D’après la presse locale, seuls Dimy Stéphane et Drogba lui-même ont soutenu son projet, tandis que ses ex-coéquipiers Cyril Domoraud, Aruna Dindane et Kolo Touré se sont tous rangés derrière Idriss Diallo… Il ne reste plus qu’un espoir pour Drogba : obtenir le soutien des médecins, dernier groupe à ne pas encore s’être prononcé en faveur d’un candidat…

source: afrikfoot