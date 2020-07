Certaines décisions de la réunion du Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football du 8 juillet dernier ne font toujours pas l’unanimité dans la famille du football sénégalais. Une de ces décisions est relative à l’annulation des championnats et l’absence de montée et de descente de clubs en division supérieure ou inférieure.

Si une bonne partie des équipes félicitent le Comité Exécutif d’avoir pris cette décision, d’autres clubs comme Teungueth FC et la Linguère de Saint-Louis estiment qu’ils sont ont été lésés et chacun exige d’être rétabli dans ses droits.

Le Président de la fédération Sénégalaise de football (FSF) Me Augustin Senghor qui a présidé la réunion du Comité Executif de la FSF du 8 juillet estime que les fédéraux ont pris les bonnes décisions concernant l’annulation des championnats et l’absence de montée et ou de descente de clubs.

Dans une émission omnisports de la chaîne privée Itv, Me Senghor a déclaré que la bonne performance de la Linguère de Saint-Louis qui a dominé la première partie du championnat de L2, ou encore la magnifique prestation de Teungueth FC qui devançait son concurrent direct en L1 (JARAAF) par 12 points n’auront pas suffi pour les sacrer car « au Sénégal, la configuration de la L1 et de la L2 ne permet pas de déclarer un champion après seulement une première partie de saison disputée » déclare-t-il.

Selon le Président de la FSF, le Comité Exécutif n’a pas décerné des titres de champions encore moins autorisé une montée ou une descente des clubs parce qu’il n’y a pas eu un nombre suffisant de matches dans les divisions respectives, et la meilleur illustration est la L2 qui était certes largement dominée par Teungueth FC, mais où il restait potentiellement 39 points à pourvoir.

« Donc mathématiquement, ce n’était pas gagné d’avance » soutient le Président Senghor qui évoque en outre la situation de la ligue amateur qui n’a même pas joué la moitié des matches de la première phase du championnat.

