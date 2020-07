Sadio Mané reconnait que l’équipe de l’Algérie était meilleure que celle du Sénégal. Dans un entretien accordé au quotidien Le Soleil l’attaquant des lions a indiqué que le Sénégal a raté de peu le sacre.

“Il n’y a pas d’explication particulière. On a gagné cinq matches sur sept. Et par deux fois, on est tombé devant l’Algérie qui a finalement remporté le trophée. Cela veut donc dire qu’on était tombé sur plus fort que nous”, a-t-il reconnu. “Mais”, ajoute le sociétaire des Reds de Liverpool, “comme je l’ai dit, nous allons toujours apprendre de ces défaites pour rebondir”.

Par ailleurs, Mané affirme que quand il joue au football, ce n’est pas pour crier sur mes partenaires ou sur l’arbitre. “J’essaie de me concentrer au maximum sur mon sujet tout en respectant les consignes du coach”, a-t-il confié.

avec Senego