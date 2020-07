Basaksehir de Bemba, le leader du Championnat turc, et Trabzonspor de Pape Alioune Ndiaye, son premier poursuivant, ont perdu.

Il ne reste plus que 2 journées avant le terme du Championnat turc et cela s’est un peu senti pour les deux premiers : le leader Basaksehir s’est incliné sur la pelouse de l’avant-dernier, Konyaspor (3-4), après avoir pourtant ouvert le score puis être revenu de 1-3 à 3-3. Le club d’Istanbul pourrait être malgré tout sacré dès la prochaine journée puisque Trabzonspor, son suivant au classement, a également perdu et reste à 4 longueurs au classement. L’affaire est donc presque pliée pour les deux premières places.

Du coté de Basaksehir, l’attaquant sénégalais, Demba Ba qui a discuté toute la partie en à profiter pour marquer son 13e but de la saison. Pape Alioune, lui, a débuté la rencontre Trabzonspor – Denizlispor sur le banc de touche avant de faire son entré à la 69e minute de jeu.