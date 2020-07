Le milieu de terrain sénégalais a fêté son 100e match en championnat truc par la plus des belles des manières. Hier, face à Galatasaray, Ricardo Faty a permis à son équipe, Ankaragucu, de s’imposer sur la plus petite des marques.

Ricardo Faty, auteur de l’unique but de la partie a eloigné le géant turc des prochaines compétitions européennes. Dans la foulée, il comptabilise ainsi son 100 matchs en championnat truc. Soit 53 matchs avec Bursaspor et 47 sous les couleurs de Ankaragucu et six buts dans son compteur.

wiwsport.com