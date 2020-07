Le verdict était attendu pour ce matin. Il est tombé. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a décidé de se montrer très clément avec les Citizens qui pourront bien participer aux prochaines Ligue des Champions, une bonne nouvelle pour Kalidou Koulibaly ?

Dirigeants et joueurs de Manchester City attendaient ce jour avec impatience. Le 14 février dernier, l’UEFA décidait de sanctionner très durement le club anglais, après l’avoir accusé d’avoir enfreint les règles du fair-play financier. Résultat : les Citizens ont été suspendus de toute coupe d’Europe pendant deux saisons (2020/2021 et 2021/2022) et condamnées à payer une amende de 30 M€.

Cela pourrait influencer une décision de Kalidou Koulibaly et son staff pour le mercato. Le défenseur sénégalais est très convoité par Manchester City. Kalidou Koulibaly n’a pas encore fait son choix par rapport à son avenir et beaucoup craignaient la non participation de Manchester City en Ligue des champions.

wiwsport.com