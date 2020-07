Le dépôt des candidatures à l’organisation de la prochaine phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de beach soccer a commencé, annonce la Confédération africaine de football (CAF). Les pays désireux d’organiser la compétition peuvent déposer leur dossier de candidature du 5 au 31 juillet, précise la CAF dans un communiqué publié sur son site internet.

Les candidats doivent présenter un dossier comprenant des volets hébergement, transports et infrastructures sportives, ainsi que ‘’la garantie du gouvernement d’accueillir le tournoi’’.La CAF va fournir ‘’un programme de soutien financier’’ à l’hôte de la CAN de beach soccer, en vue de la réussite de l’événement. Le tournoi final, auquel prendront part huit équipes, est prévu entre décembre 2020 et avril 2021, selon la même source. Le vainqueur et le vice-champion vont représenter l’Afrique à la Coupe du monde de beach soccer prévue la même année, en 2021.L’Ouganda, désigné hôte de la compétition, s’est désisté.

Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a annoncé qu’elle va présenter la candidature du Sénégal à l’organisation de la phase finale de la CAN. Mais cette candidature doit recevoir l’onction du ministère des Sports. Le Sénégal a remporté cinq phases finales de la CAN de beach soccer.

