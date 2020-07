Cela fait maintenant 14 ans qu’il évolue en Europe, Cheikhou Kouyaté a de l’expérience à partager. Dans une interview rapporté par Sportwitness, il parle de Tottenham qui voulait le recruter en 2016. Le milieu de terrain sénégalais a sans doute des regrets.

S’exprimant au sujet du retour de la Premier League et des difficultés rencontrées pour jouer autant de matchs si régulièrement, le milieu de terrain défensif a ensuite été demandé s’il avait des regrets dans sa carrière jusqu’à présent.

Il a répondu: « Tottenham voulait me signer. J’étais poussé à y aller, mais j’ai hésité. Slaven Bilić était mon manager et voulait me garder à West Ham, qui m’offrait un excellent contrat. Nous sortions d’une bonne saison après avoir souvent été dans la zone de relégation. J’ai préféré rester. J’ai changé de club un peu plus tard. Peut-être trop tard. Je pourrais le dire au jeune joueur: un grand club ne vient pas toujours deux fois ».

L’intérêt serait venu de Mauricio Pochettino, qui avait pris le relais à Tottenham en 2014, Kouyaté faisant référence aux étés de 2015 ou 2016.Depuis qu’il a rejoint Crystal Palace, l’ancien joueur d’Anderlecht a disputé 71 matches, marqué un but et aidé ses coéquipiers à quatre reprises alors qu’il s’approchait de sa 200e apparition en Premier League, actuellement assis à 193.

wiwsport.com