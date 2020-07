Le 30 juin, à l’issue de son comité exécutif, la Confédération africaine de football (CAF) annonçait que les demi-finales et la finale de la Ligue des champions, perturbées par la pandémie de coronavirus, se tiendront sous la forme d’un Final Four au mois de septembre. Si le communiqué officiel de l’instance se gardait bien de mentionner le nom du pays-hôte qui doit accueillir ce tournoi, le président Ahmad, lui, avait évoqué ensuite en conférence de presse le Cameroun et le Stade de Japoma comme le lieu où doit se dérouler le tournoi. Pourtant, cela ne devrait pas être le cas…

D’après les informations de beIN Sports Mena, le gouvernement camerounais a en effet renoncé en raison des fortes pluies qui sévissent généralement durant cette période dans le pays, mais aussi à cause du coronavirus. A priori, la CAF va donc devoir trouver un plan B.

L’Egypte aurait déjà proposé ses services et dispose largement des infrastructures nécessaires. Problème : deux clubs égyptiens sont encore en lice, le Zamalek (contre le Raja Casablanca) et Al Ahly (face au Wydad Casablanca). Attribuer ce Final Four à l’Egypte risquerait donc d’être perçu comme une manière de favoriser les clubs locaux, malgré la probable absence de public en tribunes. De quoi donner du crédit aux rumeurs qui évoquent depuis plusieurs semaines la possibilité de délocaliser le tournoi dans le Golfe ?

source: afrikfoot