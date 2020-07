Le CF Fuenlabrada a communiqué ce lundi sa décision de rendre effective l’option d’achat pour Pathé Ciss . Le milieu de terrain, arrivé en septembre dernier en prêt de l’Union de Madère , a signé pour les trois prochaines saisons avec le club Fuenlabreño.

Le Sénégalais est devenu l’ un des joueurs de référence de l’équipe depuis son arrivée , marquant même deux buts importants . Le premier inscrit, contre Albacete , a été un précieux tirage au sort contre Carlos Belmonte.

De l’entité Fuenlabren, il est souligné que l’embauche de Pathe Ciss est une autre étape dans le projet CF Fuenlabrada une fois que sa présence dans la catégorie a été certifiée pour une saison de plus.

Le directeur sportif Miguel Melgar a analysé la clôture de cette opération dans les médias du club: « Je suis personnellement très heureux. J’ai eu une intuition la première fois que je l’ai vu . C’est un joueur auquel nous avons toujours cru et sur lequel nous parions en tant que club et maintenant, en jouant régulièrement, il montre son niveau. C’est l’un des fondements de l’avenir des prochaines années et je le considère comme le meilleur ‘6’ de la catégorie.Il continuera de croître car il est le meilleur endroit pour cela et je pense que cela nous aidera à élever le niveau du club dans les années à venir. Je ne pourrais pas être plus excité « .

wiwsport.com (alcabodelacalle)