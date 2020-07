Le label Senegal Entertainment Group (GFM) qui a ficelé le combat choc opposant Reug Reug et Gouye Gui, est considéré presque comme acquis. Ce dernier confirme la bonne avancée des démarches et pourrait signer aujourd’hui (ce lundi).

« On s’est entendu sur presque tous les points. Il reste juste de petits détails à régler. D’ailleurs, je ne crois pas que la finalisation excède la journée de demain (lundi). Si c’est le cas, on pourrait commencer à envisager autre chose », nous apprend l’agent et homme à tout faire de Gouye Gui, Nass en l’occurrence dans le quotidien Record.

Wiwsport.com