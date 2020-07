Idrissa Gana Gueye, le milieu de terrain sénégalais du Paris-Saint-Germain, est arrivé en tête des tests physiques effectués par son club après trois semaines de préparation, a-t-on appris du quotidien français L’Equipe.

‘’Les premiers tests physiques où Idrissa Gueye et Presnel Kimpembe sont arrivés en tête donnaient une réponse rassurante’’, écrit le journal dans son édition de lundi. Gueye, ancien pensionnaire de l’Institut Diambars, a marqué l’un des neufs buts du PSG, lors du match amical contre Le Havre (9-0), dimanche.

En France, le Paris-Saint-Germain joue la Coupe de France (contre Saint-Etienne, le 24 juillet) et la Coupe de la Ligue (contre Lyon, le 31 juillet). Ailleurs, il joue les quarts de finale de la Ligue des champions (LDC). A cause de la pandémie de Covid-19, la Confédération européenne de football a décidé d’organiser à Lisbonne un tournoi (quarts de finale, demi-finale et finale) auquel prennent part huit équipes de la LDC.

La finale du tournoi aura lieu à partir du 12 août. Pour les quarts de finale de la LDC, le PSG jouera contre l’Atalanta Bergame.