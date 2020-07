Durant sa carrière, Cheikhou Kouyaté a évolué en Belgique de 2006 à 2014. Dans une interview avec un site belge, il a lancé un appel du pied au dernier club où il a évolué Anderlecht. Si le milieu de terrain pense qu’il va toujours évoluer en Premier league les 3 prochaines années, il n’écarte pas l’idée de redevenir Mauve après.

Anderlecht l’a beaucoup marqué, il a évolué dans ce club pendant 5 ans. Mis à part l’ASC Yeggo qui l’a formé, il n’a pas autant duré dans les 5 autres clubs de son cursus. Quand il parle des mauves, Cheikhou Kouyaté ne peut s’empecher d’etre nostalgique. « C’est le club de mon cœur. J’ai passé de merveilleux moments avec Biglia, Polak, Gillet, Boussoufa … J’ai été déposé sous Ariël Jacobs et Besnik Hasi m’a donné confiance. Tout comme Silvio Proto. Il m’a appelé » son lieutenant » Quelle bonne personne! ».

Cheikhou Kouyate a quitté Anderlecht en 2014 et depuis lors, le Sénégalais a disputé près de 200 matchs en Premier League. Le milieu de terrain de 30 ans pense toujours à son ex-club. Il suit également tous les matchs. « Sambi Lokonga … c’est fort. Et le petit en défense, Kana, il me rappelle Kompany. Il y a de la qualité dans ce groupe et le projet est intéressant. J’espère qu’ils réussissent. Mais ce n’est pas normal que ils n’ont pas joué d’Europe depuis deux ans. Quand j’y ai joué, nous avons eu du mal à perdre une fois. Cette mentalité doit revenir. »

Depuis qu’il a rejoint Crystal Palace en 2018, l’ancien joueur d’Anderlecht a disputé 71 matches, marqué un but et aidé ses coéquipiers à quatre reprises alors qu’il s’approchait de sa 200e apparition en Premier League, actuellement à 193. le joueur de 30 ans n’écarte pas l’idée de rejouer pour Anderlecht. « »Il peut m’appeler quand il veut », rigole Kouyate dans l’interview. Il précise : »Mais dans deux ou trois ans, parce que je suis toujours en Premier League .

