El Hadj Diouf était présent hier à l’assemblée générale de l’union des footballeurs professionnels du Sénégal. Le double ballon d’or africain a défendu ses jeunes frères.

El Hadj Diouf a encouragé les joueurs par rapport à cette initiative, la création d’un syndicat pour défendre leur droit. L’ancien joueur de Liverpool estime que les jeunes doivent se battre pour se faire valoriser.

« J’encourage les joueurs pour leur courage. Ils devaient le faire depuis longtemps. Qui demande le salaire des joueurs tu voudras pas que ton enfant joue au Sénégal. Je serai entièrement dedans. Je suis un produit du navetane et du championnat. Quand je regarde les joueurs souffrir je me dis que c’est un manque d’organisation. C’est pour nos enfants et nos petits enfants ».

Il avance: » Le Sénégal doit être là pour protéger les footballeurs de toute catégorie. Celui qui veut contredire le syndicat il faut venir ici parce que ce qu’on fait, nous le faisons localement. Les joueurs doivent avoir un représentant à la fédération. Il faut qu’on soit souder, rester unis ».

wiwsport.com