Hatayspor est champion de la deuxième division turque suite à sa victoire aujourd’hui face à Adanaspor (2-1).

Une 18e victoire et le tour est joué à une journée de la fin de la saison. Le club de Dame Diop est à 4 longueurs de son dauphin. L’attaquant sénégalais qui est dans l’équipe depuis janvier passé a disputé 3 matchs et inscrit un but.

Hatayspor recevra certainement son trophée le 19 juillet prochain, dernière journée, où il recevra Bursaspor.

wiwsport.com