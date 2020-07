Il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, pour de multiples et diverses raisons estime le club du Nord. Il pointe du doigt la ligue sénégalaise de football professionnelle qui reste silencieuse face à la situation « porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de notre Association ».

« E lle (la décision) est entachée d’incompétence, seule la Ligue Sénégalaise de football professionnel était compétente pour statuer, en cours de saison, sur l’organisation des compétitions de L1 et L2, l’homologation des résultats qui en sont issus et les cas non prévus, et non le Comité Exécutif de la FSF ; est entachée d’une erreur de droit, en désignant les équipes de L1 les mieux placées au classement de la L1 à la dernière journée de la phase aller du championnat professionnel pour représenter le Sénégal respectivement à la Ligue des Champions et à la Coupe CAF, le Comité Exécutif s’est fondé sur un seul et même motif « ratio insuffisant de matchs disputés » pour décider que la promotion à l’échelon supérieur est gelée pour certains clubs et permise pour d’autres ; elle est entachée d’une erreur de qualification du fait, le Comité Exécutif a excédé ses pouvoirs dans la mesure où le« ratio insuffisant de matchs disputés », seul fait évoqué, n’a pas été précisément et correctement défini, de manière à justifier le gel de toutes les promotions pour ladite saison. La jurisprudence Jeanne d’Arc de 1988 montre qu’au Sénégal un titre de champion peut être décerné au bout de 12 journées seulement » rapporte le communiqué.