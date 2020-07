Reug Reug apporte la réplique à Gouye Gui mais avec beaucoup de réserve. La Foudre de Thiaroye n’est pas encore sûre que le Roi du simpy acceptera de l’affronter.

Toutefois, il déclare haut et fort que le leader de l’école Mor Fadam sait bien qu’il va tomber si le combat est ficelé. « Peut-être quand Gouye Gui me promet 5 minutes de bagarre avant de lutter il a été dopé par les hamburgers qu’il mange aux États-Unis. Gouye Gui sait très bien que s’il prend mon avance, il va tomber. Encore une fois je lui demande d’accepter de me croiser et de prendre l’avance. C’est mieux que de parler. »

« Je ne vais rien dire le concernant tant que le combat n’est pas finalisé. Je ne vais pas dévoiler mes armes. Attendons que le combat soit ficelé après on verra. Je suis jeune et je suis sur mon chemin. Je suis prêt à en découdre avec tout adversaire dont le chemin croise le mien » a t’il ajouté.

Le duel est ficelé par le Groupe Futurs Médias, à travers sa nouvelle structure, Sénégal Entertainment Group (SEG), spécialisée dans l’organisation d’événements sportifs. Le combat est prévu pour la saison 2020-2021.

