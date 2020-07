Auteur d’un triplé face à Brighton, Raheem Sterling a étalé sa forme hier. De quoi enflammer l’ancien joueur et manager de Liverpool, Souness qui a déclaré qu’il choisirait l’Anglais en le comparant à Sadio Mané.

Sterling est en pleine forme depuis la reprise du football, avec six buts lors des six matchs qu’il a disputés le mois dernier. Le consultant de Sky Sports, Graeme Souness l’a comparé avec Sadio Mané ! « Sterling, il est plus jeune (que Mane). Ils ont des qualités similaires, mais Sterling est déjà au niveau de Mane » a t’il déclaré.

« Mane est un guerrier et de la même manière, n’importe quelle équipe le prendrait pour le moment. Mane est là-haut à 28 ans, Sterling à 25 ans et il y a encore trois ans avant ses années de pointe, alors je vais l’avoir un peu en avance » a t’il ajouté en prédisant que Sterling sera accueilli partout dans le monde – Real Madrid, Barcelone, Bayern Munich.

Micah Richards, qui est un ancien joueur de Manchester City, a toutefois inversé l’argument, mais a déclaré qu’il était proche entre eux. « Je ne sais pas ce qui s’est passé avec Sterling et Pep. Nous avons vu Sterling à Liverpool quand il était un jeune joueur, mais il est vraiment maintenant l’un des meilleurs joueurs du monde. Sterling est au même niveau que Sadio Mane pour moi, mais parce que Liverpool a remporté la ligue et Mane a fait plus à des moments importants. Mais en termes de qualité, Sterling est là-haut ».

wiwsport.com