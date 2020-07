Une soirée pas rose pour le Lion des Eagles. Crystal Palace a perdu devant Aston Villa à domicile (0-2). Cheikhou Kouyaté, titulaire, n’a pas terminé le match.

Crystal Palace n’a pas échappé à la tendance actuelle en Premier League. Les clubs en bas de tableau font la loi!

5e défaite d’affilée enregistrée pour Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers. Ils ont perdu ce dimanche face à Aston Villa qui lutte pour le maintien et surclasse pour le moment Bournemouth qui affronte Leicester. Cheikhou Kouyaté qui a écopé d’un carton jaune à la 54e’ est remplacé 11 minutes plus tard.

Il reste trois journées pour Crystal Palace de se relever de cette fin de saison chaotique. Le prochain match ne sera pas facile, une réception de Manchester United déterminé à se hisser en haut du tableau. La rencontre est prévue jeudi.

