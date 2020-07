Il est souvent critiqué pour ne pas être un leader mental. Selon certains, Sadio Mané devrait montrer plus de caractère sur le terrain pour mener l’équipe nationale. Il a répondu !

« Je ne sais pas ce que vous appelez leader mental. Quand je joue au football, ce n’est pas pour crier sur mes partenaires ou sur l’arbitre. J’essaie de me concentrer au maximum sur mon sujet tout en respectant les consignes du coach. Maintenant, si vous avez une autre approche du mental à laquelle vous faites allusion, je n’y peux rien » a t’il lâché dans une interview avec le quotidien Le Soleil.

D’après vous, qui est ce leader mental dans la Tanière ? « Franchement, je ne sais pas » répond t’il. Il ajoute: « À chacun son rôle et sa conception des choses. On est une bande de copains et on se parle beaucoup. Mais, à ce que je sache, il n’y a aucun joueur qui a pour rôle d’aboyer ou de jouer au dur. Nous privilégions le dialogue entre nous puisque nous sommes tous des professionnels qui évoluons dans de très grands championnats européens. »

Quant à la CAN 2019, il reconnait que les Lions sont passés à coté d’un sacre. Mais il estime que l’équipe n’est pas loin du but « Il n’y a pas d’explication particulière. On a gagné cinq matches sur sept. Et par deux fois, on est tombé devant l’Algérie qui a finalement remporté le trophée. Cela veut donc dire qu’on était tombé sur plus fort que nous. Mais, comme je l’ai dit, nous allons toujours apprendre de ces défaites pour rebondir. »

Sur les comparaisons entre la génération 2002 et celle actuelle, il campe sur sa position. « Incontestablement, celle de 2002 a écrit les lettres de noblesse de l’histoire du football sénégalais. À notre tour aussi, nous essayons d’écrire la nôtre, mais nous ne faisons aucune comparaison, surtout que les contextes ne sont pas les mêmes encore moins les joueurs qui constituent le groupe. Il ne faut pas perdre de vue que l’année 2002 reste le repère de notre football et nous ne cesserons jamais de remercier ceux qui ont bercé notre enfance de par leurs talents. Aujourd’hui, cela fait plaisir de les côtoyer tant en sélection ou dans la vie de tous les jours. Certains d’entre eux occupent des postes de responsabilité au sein de l’équipe nationale du Sénégal. »

Sadio Mané est pour le report de la CAN en 2022. Selon lui, c’est une décision sage. « C’est le lieu pour moi de remercier tout le personnel médical du monde entier et particulièrement du Sénégal. Depuis l’apparition du coronavirus, ce sont les personnels soignants qui sont en première ligne. Ils ont sauvé des vies et on leur doit reconnaissance et respect. Pour ce qui est du report de la Can 2021, je pense que personne ne s’y est opposé parce que les arguments avancés restent valables. »

