Les sénégalais ont fait une bonne impression lors de cette large victoire du Club Bruges face à KV Malines avec 6-0 en match amical.

Badji et Diatta étaient titulaires pour ce match qui s’est joué hier. Le premier cité a marqué le deuxième but de la rencontre sur un coup de tête . Il compte deux buts durant cette phase de préparation, en trois matchs. Kreppin Diatta a aussi marqué le 3e but avant la pause, sa deuxième réalisation durant ce stage. Amadou Sagna est entré à 5 minutes de la fin du match.

Philippe Clément, l’entraîneur a déjà indiqué qu’il croit fermement en lui et les supporters sont également convaincus. L’attaquant de 18 ans a reçu de nombreux éloges sur les réseaux sociaux.

Concernant Badji ⬇️ Il a montré encore qu'il avait énormément de qualités. Quand il doit garder la balle au pied, il n'est pas encore très à l'aise mais que ce soit : jeu dos au but, jeu de tête, combinaison ou placement, on voit qu'il y a un vrai talent à développer. 👌 — Club Bruges FR (@ClubBrugesFR) July 11, 2020

