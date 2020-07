Mame Selbé Touré sera pensionnaire de l’Avenir Rennes en Nationale 2 la saison prochaine.

La jeune Sénégalaise de 20 ans (1m92) a préféré poursuivre l’aventure avec la formation Bretonne, pour atteindre l’objectif qu’elle s’était fixée, c’est à dire porter le club en N1. “Ce qui a motivé ma décision ? J’ai déjà fait deux saisons avec le club, la prochaine sera la troisième. Je me sens bien ici et les relations sont excellentes avec le coach, les dirigeants et les joueuses.” a-t-elle déclaré.

Et de poursuivre : “La saison a été interrompue à cause du coronavirus, et pourtant on était leader de notre poule, bien placé pour les playoffs. Donc il y avait un gout d’inachevé. Mais l’objectif reste le même pour la saison prochaine : aller en Nationale 1. De plus on conserve notre effectif, une motivation de plus.”

Mame Selbe et l’Avenir Rennes devront batailler ferme pour que 2020-2021 soit une saison aboutie.

Source : BasketSenegal