Crystal Palace se déplace à Villa Park pour le compte de la 35e journée de la Premier League. Les compositions officielles sont sorties et Cheikhou Kouyaté est titulaire.

Le milieu de terrain va disputer son 33 match de la saison. Avec ce match, il compte 28 titularisations, un but et une passe décisive.

Crystal Palace qui est sur une série de 4 défaites consécutiveset voudra un meilleur classement dans les forty où il occupe la 14e place avec 42 points. Les Eagles affrontent celui qui occupe l’avant dernière place, Norwich est déjà relégué.

COME ON YOU PALACE#CPFC | #AVLCRY

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 12, 2020