Le champion d’Angleterre va recevoir Burnley ce samedi. Liverpool n’a plus perdu devant cette équipe depuis août 2016.

Jusqu’ici, ils se sont rencontrés 6 fois avec 5 victoires et un match nul pour les Reds. Sadio Mané a inscrit 3 buts dont un doublé en mars 2019. L’attaquant compte actuellement 20 buts toutes compétitions confondues. Liverpool est à 8 points du record des 100 points. Face à Brighton (précédent match), il est entré en jeu à la 61e minute et a été averti.

SM🔟 🔥

⏪ Reds Rewind to Sadio's strike against @BurnleyOfficial last season ⏪ #LIVBUR pic.twitter.com/LnS8xLpKS1

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 10, 2020