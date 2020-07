Les Reds ont manqué d’efficacité ce soir. L’ouverture du score est assuré à la 34e minute par le défenseur Andrew Roberston. Avec l’avantage du score à la pause, Sadio Mané et ses coéquipiers n’ont pas pu améliorer le score. Ils ont raté plusieurs occasions encaissant un but au passage à la 69e minute.

Liverpool qui n’a obtenu que des victoires à domicile depuis Janvier 2019, compte désormais 93 points à 3 journées de la fin. Il faudra nécessairement gagner pour battre le record des 100 points.

Liverpool have failed to win a Premier League game at Anfield for the first time since January 2019 😲 pic.twitter.com/SoPyJYa620

— Goal (@goal) July 11, 2020