Le club de National 2 a fait l’annonce sur sa page Facebook. Pape Becaye Seye et Jacques Mathias Tendeng vont renforcer le milieu de terrain.

Pape Bécaye Seye fait son retour. Le milieu défensif de 23 ans intégré le club de Saint Pryvé – Saint Hilaire à l’âge de 17 ans. Il effectue 2 saisons en CFA 2 puis participe à la montée en National 2, niveau auquel il jouera les 2 dernières années avant de s’engager avec Toulon pour une année. Il a disputé 8 matchs au total toutes compétitions confondues. Il compte plus de 70 matchs en N1, N2 et N3 confondus.

Jacques Mathias Tendeng est un ancien joueur de Dakar Sacré Coeur. Âgé de 24 ans, il a évolué en CFA avec AS Yzeure et Cherbourg où il a évolué pendant deux saisons. Il compte plus de 35 matchs en National 3.

wiwsport.com