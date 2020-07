Présent hier vendredi dans l’émission Team sur Canal +, Habib Bèye a révélé celui qui lui a montré le chemin de la sélection et en a profité pour révéler son meilleur souvenir en carrière.

“C’est Diouf qui m’a fait venir en sélection du Sénégal. C’est le premier qui m’a parlé du Sénégal et la sélection est devenue mon meilleur souvenir en carrière”. a déclaré l’homme au 44 sélections avec les Lions de la Teranga.

Il participera 4 fois à la CAN en 2002, 2004, 2006 et 2008 et à la Coupe du monde 2002 avec la sélection. En 2008, Habib Beye annonce sa retraite international à l’âge 30 ans. Il aura joué son dernier match international contre l’Angola lors de la phase de groupe de la coupe d’Afrique des nations.

Après plus 400 matchs disputé en club durant son parcours professionnel, Habib Beye est devenu aujourd’hui consultant du groupe Canal +. Passé par la Premier League et aussi la Ligue 1, l’ancien joueur d’Aston Villa fait partie aujourd’hui des meilleurs de sa profession.

Afriquesports via Senegal7